KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/470 Esas

DAVACI : FATİH YANARAL

DAVALI : ALİ DOBAK

Mahkememizde görülmekte olan alacak davasına ilişkin ön inceleme duruşma davetiyesinin davalı ALİ DOBAK'a ilanen tebligat yolu ile tebliğine ve ön inceleme duruşmasının 23/06/2026 günü saat 09:45'a bırakılmasına tensiben karar verilmiş olup;

Belli gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterip henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerle ilgili açıklamayı yapmanız, verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, ön inceleme duruşmasına davet tutanağının iş bu ilanın yayınlanmasından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

