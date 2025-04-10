KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/993 Esas

DAVALI : BETÜL NASIR

DAHİLİ DAVALI : MAHMUT ŞİBLİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davasının yapılan yargılamasında;

24/06/2025 günü saat 11:55'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde (HMK 139/1-ç md) o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Durusma Günü: 24/06/2025 günü saat: 11:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02203523