KÜÇÜKÇEKMECE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.62517348-2023/529-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan sanık Metehan ALAY hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonucunda verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait 2023/529 Esas 2024/270 Karar sayılı 29/04/2024 tarihli karar ile; Süleyman ve Aysel oğlu, 01/01/2003 Büyükçekmece doğumlu sanık Metehan ALAY hakkında TCK. 158/1-f ve son, TCK. 52, 52/4 maddeleri gereği 4 Yıl Hapis ve 9800 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, söz konusu kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 23/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02096279