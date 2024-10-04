KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/555

KARAR NO : 2023/359

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/04/2023 tarihli ilamı ile 142/1-e maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, TCK 53/1, 58/6 maddelerindeki tedbirlerin uygulanması ile cezalandırılan Basım ve Muna oğlu, 04/09/1998 doğumlu MOHAMMAD BASIM HOSNI MOSHTHA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilisinin bilgisine ulaşabileceği bir gazetede, bir internet haber sitesinde ve BİK ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilebileceği İLAN OLUNUR. 02.10.2024

#ilangovtr Basın no ILN02099227