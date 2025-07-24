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KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2023/778 Esas
KARAR NO : 2025/447

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2025 tarihli ilamı ile 142/2.e maddesi gereğince MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6)-SÜRESİZ, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 5 YIL 2 AY 15 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Kahraman ve Zeyni kızı, 22/02/1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı SEDA GÖKHAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02266209