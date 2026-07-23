KÜÇÜKÇEKMECE 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/458

KARAR NO : 2026/86

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2026 tarihli ilamı ile 204/1 mad. gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Seyfettin ve Medine oğlu, 1996 doğumlu, KHOLID VAKHABOV tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.07.2026

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