KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1657 Esas

DAVALI : ALİ EKBER DURDU -Danzierstr. 31. Köln 51063 9893 Köln /Almanya Federal Cumhuriyeti

Davacı DOĞAN DURDU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından açılan davada;İstanbul ili, Avcılar ilçesi, 36 pafta, 6672 parsel, İstanbul, Avcılar, Gümüşpala 23 pafta, 13763 parsel, ve Malatya, Merkez, Yeşiltepe köyü, 2946 parsel, 4 paftada kayıtlı taşınmazlarda ortaklığının giderilmesi talep edilmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mernis (Danzierstr. 31. Köln 51063 9893 Köln /Almanya Federal Cumhuriyeti) adresinize dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de tebligat yapılamamıştır, bu sebeple dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 05/05/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 147 ve 150. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

