Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Avcılar ilçesi, Firüzköy Mahallesi Kiremitocağı Mevkii 134 ada 10 parselde kayıtlı Arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Konu parsel üzerine inşa edilen yapının, taşıyıcı sistemi betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup bodrum kat+ zemin kat+1 normal kattan ibarettir. Toplam 3 katlıdır. Taşınmaz Arsa değeri 4.007.430,00 TL ve Yapı değeri 4.306.500,00 TL olmak üzere toplam 8.313.930,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, Pırlanta Sokak, No: 5Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 127,22 m²

İmar Durumu : İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.313.930,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:02

24/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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