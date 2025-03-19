KÜÇÜKÇEKMECE 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

9444 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Köyaltı Mevkii, 9444 parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz, Arsa (Tarla) bedeli 7.800.000,00.-TLve bina değeri 3.991.680.00-TL olmak üzere toplam 11.791.680.00-TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Tevfikbey Mahallesi, Doktor Ali Demir Caddesi, No:45 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 156 m²

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/03/2025 tarih ve 613121 sayılı yazısında 9444 Parsel için; 1/1000 ölçekli 13.12.2013 - 17.06.2016 - 21.04.2017 - 22.12.2020 - 22.03.2021 20.02.2022 - 18.07.2024 tasdik tarihli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planında,Ticaret ve Hizmet Alanında (T+H) Alanında, cüzi bir kısmı da yolda kalmaktadır. Ayrıca parsel, Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planının 1.47 maddesinde "Özel Güvenlik Alanında" kaldığından uygulama aşamasında özel güvenlik koşullarına uyulacaktır. İlgili plan notlarının 2.1.11.maddesinde:'' -Planlama alanının tamamında imar yoluna mahreci olan 500 m2'den küçük parsellerde talep edilmesi halinde B-3 uygulaması yapılabilir.'' denilmektedir

Kıymeti : 11.791.680,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 13:45

715 ADA 4 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Safra Mahallesi 715 ada 4 parselde kayıtlı 116,37 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz; Arsa Bedeli 3.491.000,00-TLve Bina değeri:4.341.600,00 -TL olmak üzere toplam 7.832.600,00 TL üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Tevfikbey Mahallesi, 1. Baltacı Sokak, No:3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 116,37 m²

İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/03/2025 tarih ve 613121 sayılı yazısında 715 ada 4 parsel için; 1/1000 ölçekli 13.12.2013 - 17.06.2016 - 21.04.2017 - 22.12.2020 - 22.03.2021 20.02.2022 - 18.07.2024 tasdik tarihli Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planında, Ticaret ve Hizmet Alanında (T+H) Alanında kalmaktadır. Ayrıca parsel, Yenibosna Basın Aksı Revizyon Uygulama İmar Planının 1.47 maddesinde "Özel Güvenlik Alanında" kaldığından uygulama aşamasında özel güvenlik koşullarına uyulacaktır. İlgili plan notlarının 2.1.11.maddesinde:'' -Planlama alanının tamamında imar yoluna mahreci olan 500 m2'den küçük parsellerde talep edilmesi halinde B-3 uygulaması yapılabilir.'' denilmektedir.

Kıymeti : 7.832.600,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. apu kaydındaki gibidir. Tapu kaydında haciz şerhi, ipotek şerhi, satışa arz şerhive Beyanlar hanesinde Küçükçekmece Kadastro Müdürlüğünün Özel Güvenlik Bölgesi İçinde Kalmaktadır şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2025 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2025 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2025 - 14:45

06/03/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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