KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Sayı : E.47240167-2025/602-Ceza Dava Dosyası

Konu : İlanen Tebligat

02.11.2026

İLAN

Mahkememiz dosyasında; SSÇ FIRAT ATAY hakkında yapılan yargılama sonunda bina ve eklentilerinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan neticeten 5 AY 18 GÜN HAPİS cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce verilen kararın müştekiler SEVİM DEMİR ve EREN DEMİR'e ilanen tebliği gerekmektedir.

7201 sayılı T.K. 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı ellibinin altında bir gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içinde Mahkememize verilecek dilekçe yada tutanağa geçirilerek zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere (süresinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine ) verilen karar ilanen TEBLİĞ OLUNUR.

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