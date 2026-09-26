T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/258 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizce sanık Hamit Huvavi hakkında verilen kararın sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 07/05/2026 tarih 2025/258 Esas 2026/353 Kararı ile Ali ve Ravize oğlu, 28.02.1997 Suriye doğumlu, sanık Hamit Huvavi hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK 191/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının TCK 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine karar verildiği, söz konusu kararın sanığın adreslerine tebliğe çıkarıldığı, ancak mazbataların iade edildiği, adres araştırmaları sonucunda da adresinin tespit edilip tebliğ yapılamadığı anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.mad. göre ilgililerin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede sanığa ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla karara karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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