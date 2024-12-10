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KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2017/422 Esas
KARAR NO : 2024/153

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/02/2024 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 359/b maddesi uyarınca BERAATİNE, Sahte Fatura Düzenlemek suçundan 213 sayılı yasanın 359/b-1 maddesi uyarınca 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Muzaffer ve Sultan'dan olma 01/01/1972 Diyarbakır doğumlu, Diyarbakır Sur Fatihpaşa nüfusuna kayıtlı CAHİT EKER tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02137547