KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/679 Esas

KARAR NO : 2024/834

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı 13/12/2024 tarihli ilamı ile tehdit suçundan beraatine, hakaret suçundan TCK'nun 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İbrrim ve İbrrim oğlu, 1994 doğumlu, MOHAMED MESTİRİ'ye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 19.12.2024

#ilangovtr Basın no ILN02143376