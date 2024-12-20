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KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2024/679 Esas
KARAR NO : 2024/834

Mahkememizin yukarıda numarası yazılı 13/12/2024 tarihli ilamı ile tehdit suçundan beraatine, hakaret suçundan TCK'nun 125/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan İbrrim ve İbrrim oğlu, 1994 doğumlu, MOHAMED MESTİRİ'ye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 19.12.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02143376