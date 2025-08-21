T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYANO: 2021/762 Esas

KARAR NO: 2014/568

-İLAN-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılıdava dosyasında Göçmen Kaçakçılığı suçundan sanık Fevvaz ve Nura oğlu, 01/01/1999 Deyrizor doğumlu, Suriye uyruklu Hasan El CELLUD hakkındaki mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarınca hüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Göçmen Kaçakçılığı suçundan sanık Hasan El CELLUD, Mahkememizin 11/10/2024tarih 2021/762 esas, 2024/568 kararsayılıkararı ile;

1- Kaçakçılık suçundan sonuç olarak, 2 yıl 11 ay hapis, 29.130.00TL adli para cezasıile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-a-b-c-d-e maddelerindeki bazı hakları kullanmaktan yasaklanmasına hükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğu İLAN OLUNUR. 05/12/2019

#ilangovtr Basın no ILN02281406