KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2016/233 Esas

KARAR NO : 2024/537

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/09/2024 tarihli ilamı ile sanıkların hakaret suçundan beraatine, basit yaralama suçundan adli para cezası ile cezalandırılmalarına, verilen cezasının açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, ancak Metdursun ile Seydinisa'dan olma, 1981 doğ, müşteki İBRAHİM METDURSUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02335161