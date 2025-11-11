×
KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO : 2023/330 Esas
KARAR NO : 2025/164

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/03/2025 tarihli ilamı ile beraat kararı verildiği, Riyad ve Fatma oğlu, 01/01/2000 doğ. Abdulhadi ASLAN ve müşteki Maarouf ve Fatıma Raslan oğlu 01/03/2003 doğ. Abdul ASLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07.11.2025

 

