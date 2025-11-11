KÜÇÜKÇEKMECE 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/20 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;

37685120990 T.C. kimlik nolu davalı Ceylan Yavuz Dikilitaş'ın Almanya'daki güncel adresine ulaşılamadığı, bu nedenle kendisine tebligat yapılamadığı anlaşıldığından, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere duruşma tarihi olan 16/06/2026 günü saat 09:45 'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07/11/2025

#ilangovtr Basın no ILN02331867