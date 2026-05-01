T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/476

Karar No: 2025/706

İ L A N

Mahkememizin 2025/476 Esas sayılı dosyasında; Mehmet Zeki ve Münevver oğlu, 11/01/1995 Batman doğumlu 64021360338 kimlik nolu BAGER DEMİR hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan sonuç olarak 1 Yıl 8Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Sanığa ait mahkumiyet kararı tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.27/04/2026

#ilnagovtr Basın no ILN02458838