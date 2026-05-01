×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2025/476

Karar No: 2025/706

İ L A N

Mahkememizin 2025/476 Esas sayılı dosyasında; Mehmet Zeki ve Münevver oğlu, 11/01/1995 Batman doğumlu 64021360338 kimlik nolu BAGER DEMİR hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan sonuç olarak 1 Yıl 8Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Sanığa ait mahkumiyet kararı tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanununun 28 ve 29 maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.27/04/2026

 

#ilnagovtr Basın no ILN02458838

 