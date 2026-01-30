KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MAHKEMESİ

İLAN

KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/398 Esas

KARAR NO : 2025/609

DAVACI : EMRE AKAR - 36805138396Konutkent Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:379 Çankaya/ANKARA

Davacı EMRE AKAR aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2025/398 Esas 2025/609 Karar sayılı gerekçeli karar ile;

Davacının davasının dava şartı yokluğundan usulden REDDİNE,

Başlangıçta yatırılmayan harçlar toplamı olan 897,20-TL harcın, davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davalı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi tarafından sarf edilen 270,00 TL'nin davacıdan alınıp davalı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi'ne verilmesine,

Davalı Garanti Bankası vekili için hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'ne göre belirlenen 12.000-TLmaktuvekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,

Davalı MDZ Gayrimenkul vekili için hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'ne göre belirlenen 12.000-TLmaktuvekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine,

Kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının talep halinde yatırana iadesine,

İlişkin tebliğden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda verilen karar verilmiş,

Mahkememizin09/01/2026 tarihli ek karar ile ;

Mahkememiz kararında istinaf yasa yolu açık olmakla talebin REDDİNE,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda gerekçeli kararın ve ek kararın taraflara tebliğden itibaren 2 hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, davacı 36*******96 TC kimlik nolu Emre AKAR'a gerekçeli karar ve ek karar tebliğ edilememiş ve adres araştırmaları neticesinde tespit edilen adresine çıkartılan tebligatın da iade edilmiş olması sebebiyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılacak dilekçe ile istinaf edilmediği takdirde gerekçeli kararın ve ek kararın bu hali ile kesinleşeceği, 36*******96 TC kimlik nolu Emre AKAR'a GEREKÇELİ KARAR ile EK KARARın tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2025

