KÜÇÜKÇEKMECE 1. İCRA MAHKEMESİ

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS : 2024/587 Esas

DAVACI : BAKİ KARADUMAN

ADRES :Zirvekent Mahallesi Osmanlı Caddesi DY 23 No:41/32 İç Kapı No:18 Mamak /ANKARA

Davacı BAKİ KARADUMAN tarafından açılan İhalenin Feshi (İcra İflas Kanunundan Kaynaklı (İİK M.134)) davasının yapılan yargılamasın sonunda;

Mahkememizin 2024/587 Esas 2024/664 Karar ve 25/09/2024 tarihli ilamı ile, davacının davasının HMKm.119/1 ve119/2 gereğince dava dilekçesinin reddi ile açılmamış sayılmasına,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş,

Mahkememizin 25/10/2024 tarihli ek kararı ile Asli Müdahil talebinde bulunan Ozan Ağdağ, Hakan İsaisaoğulları ve T.İş Bankası A.Ş. 'nin UYAP'a asli müdahil olarak eklenmelerine,

Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda tarafların yokluğunda gerekçeli kararın ve ek kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş,

Mahkememizin 22/11/2024 tarihli istinaf harç- masraf tamamlatılması hakkındaki muhtıra ile ;" İstinaf Kanun Yoluna Başvurma Harcı: 1.169,40 TL, İstinaf Karar Harcı : 427,60 TL ve Gider Avansı 900,00 TL olmak üzere toplam: 2.497,00 TL posta gideri ve eksik harcın işlem muhtırasının tebliğ tarihinden itibaren Hukuk Muhakemeleri Kanununun 344. Maddesine göre bir haftalık kesin süre içinde mahkemeler veznesine yatırılması, aksi halde istinaf isteminden vazgeçme sayılacağına karar verileceği" hususunda muhtıra çıkartılmış,

Ancak davacının gösterdiği adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamadığından, gerekçeli karar, ek karar ve muhtıra tebliğ edilememiştir.

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 27******46TC kimlik numaralı Haney ve Mehmet Ali oğlu 02/05/1961 doğumlu Baki KARADUMAN'a gerekçeli karar, ek karar ve muhtıra içeriği tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2025

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