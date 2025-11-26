T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYANO: 2024/218 Esas

KARAR NO: 2025/594

-İLAN-

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada, kaçakçılık suçundan sanık Mahmut oğlu 03.03.1982 doğumlu Mehmet Hasan hakkında yapılan yargılama sonunda 30.00TL+9.000.00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, gerekçeli karar ve katılan vekili tarafından verilen istinaf dilekçesinin, sanığın bildirdiği adrese tebliğinin mümkün olmadığı, sistemde kayıtlı MERNİS adresinin bulunmadığı, tebligatın kendisine diğer yollarla da tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddesi uyarınca gerekçeli karar ile katılan vekilinin karara karşı istinaf talep dilekçesinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Kaçakçılık suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonunda 30.00TL+9.000.00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği.

Karara karşı katılan vekili tarafından, olayda kullanılan aracın müsaderesi hususunda istinaf dilekçeleri verildiği,

Gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf talep dilekçe özetininilan tarihinden itibaren 7 gün sonra katılana tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren katılan tarafından iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, mahkememiz nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğuna, makul sürede katılan vekilinin istinaf talebine cevap dilekçesi verebileceğine, karar ayrıca sanık tarafından istinaf edilmemesi halinde, dosyanın katılan vekilinin istinaf talebi üzerine İstinaf dairesine gönderileceğini ilişkin iş bu hüküm özeti İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.25.11.2025

#ilangovtr Basın no ILN02344461