KOZAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C.

KOZAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ

23.01.2026

Esas No: 2023/381

Karar No: 2025/324

İLAN

Mahkememizin14/10/2025 tarih, 2023/381 esas ve 2025/324 karar sayılı kararıyla Recep ve Nahide oğlu 05/10/1993 Yüreğir D.lu, 13813329954 T.C. Kimlik numaralı sanık Hüseyin Payam'ın üzerine atılı katılan Nurullah ASLAN'a yönelik işlediği "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan5237 sayılı TCK’nın 158/1-a maddesi gereğince NETİCETEN 2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS ve 95.820,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen adli para cezasının ödenmesi için ayrıca mehil verilmesine YER OLMADIĞINA; verilen para cezasının sanıktan birer ay ara ile aylık 24 eşit taksitte TAHSİLİNE, hükmolunan adli para cezasının taksitlerinden birinin ödenmemesi halinde adli para cezasının tahsil edilebileceğinin ve ödenmemesi halinde adlî para cezasının hapse çevrilebileceğinin İHTARINA, TCK'nın 53 ve devamı maddelerinin (hak yoksunlukları) UYGULANMASINA karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen sanığın adresine ulaşılamaması sebebiyle gerekçeli kararımız sanığa tebliğ yapılamadığından kararımızın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02394079