KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/22 Esas

DAVALI : FATMA BAYKAN-204*****574, Ali ve Elif'ten olma, 1966 doğumlu, Kozan/Adana

Davacı tarafından aleyhinize açılan Adana ili Kozan İlçesi Postkabasakal Köyü 248 Ada 9 Parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamış, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, tevzi formunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/09/2025 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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