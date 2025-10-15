KOZAKLI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

KOZAKLI İCRA DAİRESİ

2024/9 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, EMEK Mahallesi, 1135 Ada, 1 Parsel, Keşif günü yerinde yapılan gözlemde taşınmazın üzerinde betonarme/yığma kagir (karma) taşıyıcı sistemli, zemin + 1 kattan teşkil 8 adet eş değer yapı ile bir kısmı Zemin+1, bir kısmı zemin+2 katlı olan yapı termal apart tesisi olduğu görülmüştür. Keşif günü itibari ile kullanılmakta, günlük kiraya verilmekte ,günlük 350,00 T.L -400,00 T.L arasında odaların kiraya verildiği belirtilmiştir.8 adet olan yapı bloğunun zemin katında 2, normal 1. Katında 2 olmak üzere, 1 blokta toplam 4 termal apart daire olmak üzere parselin güneyinden kuzeyine doğru yan yana yer alan 8 blokta toplam 32 apart daire bulunmaktadır. Zemin katta yer alan dairelere 4 basamak ile çıkıldıktan sonra ulaşılan balkondan geçilerek girilmektedir. Birinci katta yer alan dairelere ise binanın dış cephesinde yer alan üzeri açık merdivenden çıkılarak ulaşılan balkondan geçilerek ulaşılmaktadır. Daireler birbiri ile eş değer yapılı olup, daire girişinde 1 adet salon, salonda dolap ve tezgah olmak üzere mutfak bölümü, yine salondan geçilerek ulaşılan 1 adet yatak odası ve yine salondan geçilerek ulaşılan 1 adet WC ve ayrı olarak 1 adet banyo bölümünden oluştuğu, banyoda termal küvet yer aldığı, ıslak hacimlerin seramik ve fayans kaplamalı olduğu, salonunun ve yatak odasının tabanının karo mozaik kaplama olduğu, duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu, pencerelerin ve kapısın PVC doğrama olduğu, iç oda kapısını ahşap doğrama olduğu, salon ve yatak odasını tabanının karo mozaik kaplama olduğu, dairelerin kalorifer tesisatı ile ısıtma sistemlerinin yer aldığı, yapının dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu, üzerinin ahşap iskeletli kiremit kaplı çatı ile örtülü olduğu görülmüştür. Parselin kuzeyinde apart termal otel işletmesinin idari birimi ile yine bu kısımda da zemin katta 8 üst katlarda 7 adet olmak üzere toplamda 15 adet ayrı apart daire bulunduğu görülmüştür. Taşınmazın, girişişinde müdiriyet bulunmakta, dinlenme salonu, bu alanda ayrı ayrı bayan ve erkek w.c ler bulunmakta, mutfak bulunmakaktadır.1+0 apartta, çift kişilik yatak, iki adet koltuk, bulunmakta, mutak tezgahı ,dolap bulunmakta ayrı olarak, banyosunda , havuz,w.c, lavabo bulunmaktadır. 1+1 apartlarda ise iki çekyat, 1 masa, 1 T.V,1 çift kişilik yatak, mutfak tezgahı, dolabı, tezgah üstü ocak ayrı olarak, banyosunda , havuz, w.c, lavabo bulunmakta olduğu görülmüştür. Taşınmazın arsası yaklaşık %2-3 eğimli düz topografyalıdır. Taşınmaz doğu yönünden 244. Sokağa cephelidir. Taşınmazın yol, elektrik, su, kanalizasyon ve ısınma amaçlı termal sıcak su tesisatı vb. hizmetlerden faydalanabilecek konumda olduğu görülmüştür. Yakın çevresinde termal otellerin yer aldığı yapılaşma mevcuttur. Taşınmaz; İlçe Hükümet Konağına kuşuçuşu yaklaşık 1,32 km. ve Kozaklı Belediyesi Hizmet Binasına 1,08 km. mesafede bulunmaktadır.Parselin doğu ve batı cephelerinde kesme taştan çimento harç ile yapılı istinat duvarı yer aldığı, batı cephesinde yer alan istinat duvarı üzerinde galvanizli tel çit yapılı olduğu, parsel içerisinde kilitli parke ve betondan yapılı iç yolların bulunduğu ve ayrıca çam ağacı, çit çamı, çim vb. şeklinde bitki ve peyzajı bulunduğu görülmüştür. Doğu cephesinde yer alan istinat duvarının yaklaşık ortalama 2,00 mt yüksekliğinde ve 110 metre uzunluğunda olduğu, batı cephesinde yer alan istinat duvarının yaklaşık ortalama 2,30 mt yüksekliğinde ve 160 mt uzunluğunda olduğu ve doğu cephesinde yer alan istinat duvarı üzerinde 1 metre yüksekliğinde galvanizli kafes tel çit bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerindeki yapı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre IV. sınıf A Grubu içerisinde, istinat duvarı I. Sınıf A grubu içerisinde yer aldığı kanaatine varılmıştır.

Kozaklı İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/14 E ve 2024/15 K sayılı karar gereğince ; Kıymet taktir konusu taşınmazın değerinin tespitinde; bulunduğu muhitin özellikleri, şehir merkezine olan mesafesi, çevresindeki yapılaşmaların çok katlı apartman tarzında oluşu, ulaşım imkanının bol oluşu, taşınmazın imar planındaki konumu, taşınmazın yakınında okul, cami, alışveriş merkezleri gibi sosyal tesislerin bulunmakta oluşu, otobüs duraklarına yakın oluşu, taşınmazın bulunduğu bölgenin yol, su, elektrik, temizlik, çöp toplama, kanalizasyon, kent içi toplu ulaşım, sağlık, eğitim gibi kamu hizmetlerinden yararlanma imkan ve biçimi, taşınmazın bulunduğu çevredeki imar hareketleri, serbest alım satımlar ve piyasa koşulları nazara alınmıştır. Taşınmazın bulunduğu Belediye içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Yapılan serbest piyasa araştırmasına (emlak büroları) ve gelir idaresi başkanlığı arsa birim değerlerine göre yeri, konumu, alanı ve imar planı ile satışa sunulduğu zaman vs. unsurlar göz önüne alınarak keşiftarihi (2024)itibariyle 1 m² bedelinin 2.500,00 TL/m2 olabileceği kanaatine varılmıştır. Tesiste yer alan yapılar, istinat duvarı, tel çit ve yolun (kilitli parke/ beton kaplama) keşif tarihi itibarı ile toplam değerinin;22.855.140,00 + 462.948,75+18.022,81+396.000,00TL =23.732.111,56.T.L olabileceği hesap edilmiştir. Toplam arsa değeri buna göre;6.540,06 m² x 2.500,00 TL/m² = 16.350.150,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın keşif tarihi itibarı ile tamamının değerinin toplamının; 23.732.111,56.T.L+16.350.150,00 TL = 40.082.261,56 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazda borçlunun hissesi566393 / 654006 olduğundan hisse değerinin;40.082.261,56TL x(566393 / 654006) = 34.712.697,39 TL olabileceği kanaatine varılmıştır 6.540,06 m2 yüzölçümü, Sekiz Adet İkişer Katlı Ve Dokuz Adet 2Şer Katlı Motel Ve Arsası Kozaklı İlçesi, Emek Mahallesi, 244. Sokak, No: 15/A-B-C-D-E-F-G-H-I Kozaklı / NEVŞEHİR

Adresi : Sekiz Adet İkişer Katlı Ve Dokuz Adet 2Şer Katlı Motel Ve Arsası Kozaklı İlçesi, Emek Mahallesi, 244. Sokak, No: 15/A-B-C-D-E-F-G-H-I Kozaklı / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 6.540,06 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında termal turizm alanına isabet ettiği, yapılaşma koşulları olarak ise Emsal= 1,00 ve Yençok = 15,50 m olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 34.712.697,39 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:35

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02312166