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KÖYCEĞİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KÖYCEĞİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 00:00

T.C. KÖYCEĞİZ
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESASLAR: 2024/258 E. 2024/259 E. 2024/260 E. 2024/261 E. 2024/262 E.

Davacı İdare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Mazlum Özdemir ve Av. Makbule Gökbudak Durak tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların irtifak/ mülkiyet hakkı bedellerinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1- Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından tabloda belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3- Yukarıda esasları belirtilen dava dosyalarında, 03/12/2024 tarihinde saat 11:00'dan itibaren Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 'ne yöneltilmesi gerektiği,

7- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8- Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 07/10/2024

Kamulaştırılan Taşınmazların

ESAS NO İL / İLÇEMAHALLE / KÖY ADA / PARSELKAMULAŞTIRILAN ALAN
2024/258 ESASMUĞLA İLİ
KÖYCEĞİZ İLÇESİ		TOPARLAR MAH
Özbaşımevki		118 ada 14 parselToplam yüzölçümü: 13.147,40 m²
İrtifak alanı:803,27 m²
MALİKİ: SELMA YIKAR
2024/259 ESASMUĞLA İLİ
KÖYCEĞİZ İLÇESİ		Toparlar mahallesi
Özbaşı Mevki		118 ada 9 parselToplam yüzölçümü:
14.117,52 m²
İrtifak alanı:1.763,89m²
Mülkiyet: 9,25 m²
MALİKLERİ: RAMAZAN ÖZTÜRK, ORHAN ÖZTÜRK, HALİL ÖZTÜRK
2024/260 ESASMUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİToparlar Mahallesi
Karacagöl Mevki		111 ada 1 parselToplam yüzölçümü: 29.199,56 m²
Mülkiyet: 4.6m²
MALİKİ: ACS TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ
2024/261 ESASMUĞLA İLİ
KÖYCEĞİZ İLÇESİ		Toparlar Mahallesi
Ahatburnu Mevki		105 ada 47 parselToplam yüzölçümü: 8.465,52 m²
İrtifak alanı:26,50 m²
MALİKLERİ: SALİH ZEKİ CEYLAN, EMİNE GÜLBEN ÖZÇELİK
2024/262 ESASMUĞLA İLİ
KÖYCEĞİZ İLÇESİ		Toparlar Mahallesi
Ahatburnu Mevki		101 ada 18 parselTolam yüzölçümü: 28.252,25 m²
İrtifak alanı:2.252,79,
Mülkiyet: 12,50 m²
MALİKİ: VURAL KAÇMAZ

 

#ilangovtr Basın no ILN02104703