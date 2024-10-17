KÖYCEĞİZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÖYCEĞİZ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESASLAR: 2024/258 E. 2024/259 E. 2024/260 E. 2024/261 E. 2024/262 E.

Davacı İdare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü vekilleri Av. Mazlum Özdemir ve Av. Makbule Gökbudak Durak tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların irtifak/ mülkiyet hakkı bedellerinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1- Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından tabloda belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,

2- Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

3- Yukarıda esasları belirtilen dava dosyalarında, 03/12/2024 tarihinde saat 11:00'dan itibaren Köyceğiz Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,

4- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 'ne yöneltilmesi gerektiği,

7- Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8- Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur. 07/10/2024

Kamulaştırılan Taşınmazların

ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL KAMULAŞTIRILAN ALAN 2024/258 ESAS MUĞLA İLİ

KÖYCEĞİZ İLÇESİ TOPARLAR MAH

Özbaşımevki 118 ada 14 parsel Toplam yüzölçümü: 13.147,40 m²

İrtifak alanı:803,27 m² MALİKİ: SELMA YIKAR 2024/259 ESAS MUĞLA İLİ

KÖYCEĞİZ İLÇESİ Toparlar mahallesi

Özbaşı Mevki 118 ada 9 parsel Toplam yüzölçümü:

14.117,52 m²

İrtifak alanı:1.763,89m²

Mülkiyet: 9,25 m² MALİKLERİ: RAMAZAN ÖZTÜRK, ORHAN ÖZTÜRK, HALİL ÖZTÜRK 2024/260 ESAS MUĞLA İLİ KÖYCEĞİZ İLÇESİ Toparlar Mahallesi

Karacagöl Mevki 111 ada 1 parsel Toplam yüzölçümü: 29.199,56 m²

Mülkiyet: 4.6m² MALİKİ: ACS TURİZM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTET ŞİRKETİ 2024/261 ESAS MUĞLA İLİ

KÖYCEĞİZ İLÇESİ Toparlar Mahallesi

Ahatburnu Mevki 105 ada 47 parsel Toplam yüzölçümü: 8.465,52 m²

İrtifak alanı:26,50 m² MALİKLERİ: SALİH ZEKİ CEYLAN, EMİNE GÜLBEN ÖZÇELİK 2024/262 ESAS MUĞLA İLİ

KÖYCEĞİZ İLÇESİ Toparlar Mahallesi

Ahatburnu Mevki 101 ada 18 parsel Tolam yüzölçümü: 28.252,25 m²

İrtifak alanı:2.252,79,

Mülkiyet: 12,50 m² MALİKİ: VURAL KAÇMAZ

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