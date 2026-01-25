T.C. KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

07/01/2026

Sayı :2025/316

İLAN

Dahili davalı 19105879336 TC kimlik nolu Sedat Memişoğlu için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 27/04/2026 günü saat 09:35'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02387768