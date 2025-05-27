KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KOVANCILAR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

06/05/2025

Sayı : 2021/22 Esas

İLAN

Davalı Emrah AYDİN'ın gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup davalıya duruşmanın bırakıldığı 16/07/2025 günü saat 10:55'te mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 06/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02231204