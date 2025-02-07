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KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KOVANCILAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2025 00:00

T.C.
KOVANCILAR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

27/01/2025

Sayı : 2020/313 Esas

İLAN

Davacı Taner Duran tarafından Kovancılar Mal Müdürlüğü aleyhine TMK 713/1 maddesi hükmüne göre açılan tescil davasında Elazığ ili, Kovancılar ilçesi Çakırkaş Köyünde 529 parsel 14 dönümlük kısmın kendi adına tescilini talep etmiş olup; hak iddia eden veya itirazları olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2020/313 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02169202