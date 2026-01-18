KORKUTELİ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KORKUTELİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GAİPLİK İLANI

2025/41 Esas : Mahkememizin iş bu dosyası ile açılan gaiplik davası ile dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Aşağıpazar mahallesinde bulunan 422ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki Murat kızı Dudu mirasçılarının gaip haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/398 Esas sayılı ilamı ile yönetim kayyımı atandığı, taşınmazın 10 yıldan fazla süredir kayyımlıkla idare edildiği belirtildiği, tapu kayıtlarının incelenmesinde dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Aşağıpazar mahallesinde bulunan 422ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki görünen Murat kızı Dudu'ya kayyım atandığı beyanının bulunduğu, dava konusu taşınmaz 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden iş bu ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde taşınmaz maliki görünen Murat kızı Dudu adına kayıtlı dava konusu taşınmazda hak sahibi olanların Antalya Korkuteli 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 588 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgilinin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

2025/43 Esas : Mahkememizin iş bu dosyası ile açılan gaiplik davası ile Antalya ili Korkuteli ilçesi Köseler mahallesinde bulunan 166 ada 65 parsel sayılı taşınmaz malikleri Veli kızı Hatice Yıldız, Veli kızı Ayşe Yıldız ve Veli kızı Rukiye Yıldız mirasçılarının gaip haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/304 Esas sayılı ilamı ile yönetim kayyımı atandığı, taşınmazın 10 yıldan fazla süredir kayyımlıkla idare edildiği belirtildiği, tapu kayıtlarının incelenmesinde dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Köseler mahallesinde bulunan 166 ada 65 parsel sayılı taşınmaz malikleri Veli kızı Hatice Yıldız, Veli kızı Ayşe Yıldız ve Veli kızı Rukiye Yıldız'a kayyım atandığı beyanının bulunduğu, dava konusu taşınmaz 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden iş bu ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde taşınmaz maliki görünenVeli kızı Hatice Yıldız, Veli kızı Ayşe Yıldız ve Veli kızı Rukiye Yıldızadına kayıtlı dava konusu taşınmazda hak sahibi olanların Antalya Korkuteli 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 588 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgilinin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

2025/45 Esas : Mahkememizin iş bu dosyası ile açılan gaiplik davası ile dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Büyükköy mahallesinde bulunan 228 ada 14 parsel sayılı taşınmaz maliki Kerim oğlu ölü Halil mirasçılarının gaip haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/710 Esas sayılı ilamı ile yönetim kayyımı atandığı, taşınmazın 10 yıldan fazla süredir kayyımlıkla idare edildiği belirtildiği, tapu kayıtlarının incelenmesinde dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Büyükköy mahallesi 228 ada 14 parsel sayılı taşınmazın maliki görünen Kerim oğlu ölü Halil mirasçılarına kayyım atandığı beyanının bulunduğu, dava konusu taşınmaz 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden iş bu ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde taşınmaz maliki görünen Kerim oğlu ölü Halil mirasçıları adına kayıtlı dava konusu taşınmazda hak sahibi olanların Antalya Korkuteli 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 588 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgilinin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

2025/39 Esas : Mahkememizin iş bu dosyası ile açılan gaiplik davası ile gaipliği istenen olarak dava dilekçesinde Hacı Halil oğlu Süleyman olarak belirtilen, açıklamabeyanı ile gaipliği istenen kişi olarak Ahmet Oğlu Süleyman Keyifli olarak düzeltilen kişi hakkında dava konusu Antalya ili Korkuteli ilçesi Aşağıpazar mahallesinde bulunan 358 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliki Ahmet oğlu Süleyman Keyifli'nin gaip haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/482 Esas - 2013/107 karar sayılı ilamı ile yönetim kayyımı atandığı, taşınmazın 10 yıldan fazla süredir kayyımlıkla idare edildiği belirtildiği, tapu kayıtlarının incelenmesinde dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Aşağıpazar mahallesi 358 ada 11 parsel sayılı taşınmazın maliki görünen Ahmet oğlu Süleyman Keyifli'ye kayyım atandığı beyanının bulunduğu, dava konusu taşınmaz 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden iş bu ilk ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde taşınmaz maliki görünen Ahmet oğlu Süleyman Keyifli adına kayıtlı dava konusu taşınmazda hak sahibi olanların Antalya Korkuteli 2. Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 588 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgilinin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 19/12/2025

#ilangovtr Basın no ILN02382789