KÖRFEZ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Defterdarlığı

(Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Komisyonu Başkanlığı)

GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI

1) ADRES: Satışa çıkarılan gayrimenkul GÜNEY MAH. SEFER SOK, A BLK ZEMİN+ÇATI PİYESİ 1 NOLU DUBLEKS MESKEN KAPI NO2/A, KÖRFEZ KOCAELİ adresindedir.

2) CİNSİ VE ÖZELLİKLERİ: Kocaeli İli Körfez İlçesi, Yarımca Şuyulandırma Mahallesi, 1230 ada 1 parselde kain, A Blok, 1 Bağımsız Bölüm nolu, dubleks meskenin bulunduğu parsel 670,00m² yüzölçüme sahip olup, üzerinde 2 adet müstakil mesken vardır. Villaların etrafı çevre duvarı ile çevrilmiş, çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Satışa konu taşınmaz kapalı olduğu için içerisinde inceleme yapılamamıştır. Bu nedenle içerisinde eksik bir imalat olmadığı ve projesi ile uyumlu olduğu varsayılmıştır.

İncelenen projelere göre, taşınmaz dubleks villa olup, zemin katı salon, mutfak, wc, teras; üst katı ise 3 oda, banyo, teras hacimlerinden müteşekkil ve toplamda yaklaşık 216,00m² gelmektedir. Dışarıdan yapılan incelemede yeni bir taşınmaz olduğu görülmüştür.

Taşınmaz coğrafi olarak Körfez, Güney Mahallesi, Sefer Sokak, No:2A adresindeki binada yer almaktadır. Konum olarak, Tütünçiftlik Sahil olarak bilenen mevkiide yer almaktadır. Etrafta yapılaşma ve nüfus orta seviyededir. Bölge genelinde çoğunlukla konut, yer yer ticari yapılaşma görülmektedir. Ulaşım imkanları iyidir. Tren yolu ile deniz arasındaki bölgede yer almakta olup, hemen batısında Körfez Yarış Pisti bulunmaktadır.

İlgili belediye idaresinden alınan bilgiye göre, taşınmaz 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde Konut alanında kalmaktadır. Ayrık Nizam, 1 kat yapılaşma müsaadesi mevcuttur. Körfez Belediyesinden gönderilen arşiv dosyasına göre, 16.09.2019 tarihli 450/86 nolu Yeni Yapı Ruhsatı ve 11.12.2020 tarihli 486/48 nolu İskan Belgesi görülmüştür.

3) SATIŞ KOMİSYONUNCA BİÇİLEN RAYİÇ DEĞER: Taşınmazın rayiç değeri 11.100.000,00TL (Onbirmilyonyüzbin) (KDV Hariç)

4) ARTIRMAYA İŞTİRAK İÇİN ALINACAK TEMİNATIN MİKTARI VE NEVİ: Artırmaya iştirak etmek isteyenlerden gayrimenkulün rayiç değerinin %7,5 nispetinde (11.100.000,00TLx%7,5)= 832.500,00.-TL (Sekizyüzotuzikibinbeşyüz) teminat alınacaktır. Teminat olarak;

6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanun’un 94 üncü madde gereğince 10 uncu maddenin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan teminatların kabul edilecektir.

a. Para,

b. Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri,

c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

d. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir.

5) GAYRİMENKUL SATIŞININ YAPILACAĞI YER,GÜN VE SAATİ: İhale, Körfez Vergi Dairesi Müdür Odasında 13/05/2025 Salı günü saat 14.00’de ilk arttırması yapılacaktır. İlk ihalede satışın gerçekleşememesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 20/05/2025 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

6) Gayrimenkul satış şartnamesi Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğünden (Satış Servisinden) temin edilebileceği gibi bu dairenin ilan panosunda da görülebilir.

7) Gayrimenkul malın satışına iştirak edeceklerin rayiç değerin %7,5 oranında 832.500,00.-TL (Sekizyüzotuzikibinbeşyüz) teminat tutarı veya bu miktardaki değerleri en geç 13/05/2025 Salı günü saat: 12.00’ye kadar Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırarak veya vezneye teslim ederek, alındının en geç 12.30’a kadar Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edilecek, malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülüklerin teminattan mahsup edilecek, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutarın doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

8) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin 11.100.000,00TL x %75’i olan 8.325.000,00.-TL’yi (Sekizmilyonüçyüzyirmibeşbin) bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak, 20/05/2025 tarihinde aynı mahal ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılarak; gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedeli rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır.

9) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu,

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

10) Söz konusu ilana Kocaeli Defterdarlığının, https://kocaeli.gib.gov.tr/ adresi ile https://ilan.gib.gov.tr/ adresinden de ulaşılabilir.

Abdullah CESAR

Körfez Vergi Dairesi Müdürü

06/06/2024 Erdoğan BAĞCILAR

Gelir Uzmanı

06/06/2024 Burhan UÇAN

Müdür Yardımcısı

#ilangovtr Basın no ILN02172836