KÖRFEZ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/135 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca (Şuyulandırma) Mahallesi
MEVKİİ : Kabakoz
PAFTA NO :
ADA NO : 1001
PARSEL NO : 25
VASFI : Kiraz Bahçesi
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : AHMET SARI, AHMET VEFİK ERENCAN, ALİ UĞUR BAYTEKİN, AYŞE AYDIN, AYŞE BAYTEKİN, AYŞE BAYTEKİN, AYŞE SARI, BÜLENT BAYTEKİN, CÜNEYT DİNÇEL, DURSUN ATAÇ, ERTUĞRUL AYDIN, FEVZİYE BAYTEKİN, FİGEN SÖNMEZ, FİKRET SOKUR, GÖKHAN ERENCAN, GÜLHAN ERENCAN, GÜLŞEN LİMON, HASAN AHTAN ERENCAN, İNANÇ YEŞİL, İSA AYDIN, İSMAİL BAYTEKİN, İSMET ATAÇ, KENAN BAKIRTAŞ, KIVANÇ YEŞİL, KIYMET ATAÇ, KURBAN BAYRAM ALİ SARI, MEDİHA HALE GÖBÜT, MEHMET YEŞİL, MİNE GÖREN, MİNE AYŞE BAYKARA, NAGİHAN DUMAN, NECMİ YEŞİL, NURCİHAN ÖZDEMİR, NURGÜL ATAÇ, NUSRET SOKUR, OSMAN BAYTEKİN, OSMAN NURİ AYDIN, ÖZLEM DİNÇEL, PERİHAN YEŞİL, RAMAZAN ATAÇ, RECEP BAYTEKİN, REMZİYE GÜNEŞDOĞDU, SAİME DİLEK YAĞCI, SEHER YUMAK, SEVGİ BAYTEKİN, SEVİM YAKALI, TANER YEŞİL, TAYLAN ÖZĞÜR DEDE, TÜLİN DUMAN, VİLDAN DEMİRCİ, YETER ÖZBAY, ZENNURE ŞAŞDIM, ZEYNEP KURT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROLTAŞIMA A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/135 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21.05.2026
#ilangovtr Basın no ILN02479346