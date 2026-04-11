KÖRFEZ 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÖRFEZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/61 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca (Şuyulandırma) Mah.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 654

PARSEL NO : 1

VASFI : Beş katlı iki dükkan ve dört daireli kargir apartman

YÜZÖLÇÜMÜ : 296.00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : TAHİR GÜLÇEBİ, İRFAN ÖZÇELİK, AHMET ÖZÇELİK, ÇİĞDEM ATSİNCAP, FATMA ATSİNCAP, MUZAFFER ERGÜN, BAKİ ALŞENGİ, SERDAR ALŞENGİ, ERCAN ALŞENGİ, HİKMET ALŞENGİ, MUSTAFA ALŞENGİ, ZEKİ ALŞENGİ, NEZAHAT ALŞENGİ, GÖZDE ÇAKIN, CAN ALŞENGİ, NECDET ALŞENGİ, NEŞE SAĞLAM, SAFFET MİLLETCİ, NİMET ÖZÇELİK, MURAT KARABIÇAK, MUHAMMET KURTULUŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/61 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.03.2026

