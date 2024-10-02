KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



ARSA SATIŞ İLANI

1- İhale Konusu İşin Niteliği Yeri Ve Miktarı



Konyaaltı Belediyesinin mülkiyetinde bulunan aşağıda mahallesi, ada, parsel, alanı, vasfı, muhammen bedelleri ve geçici ihale teminatları yazılı olan toplam 5 (adet) adet taşınmazlarımız, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Belediye Encümeni tarafından 16/10/2024 tarihinde Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonunda, aşağıdaki belirtilen sıra saatler takip edilerek satılacaktır.



S.NO MAHALLE ADA PARSEL İMAR DURUMU YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) SATIŞI YAPILACAK BELEDİYE HİSSESİ (m²) İHALE SAATİ MUHAMMEN BEDEL

(TL) GEÇİCİ TEMİNATI

(TL) 1 ARAPSUYU 8959 15 TİCARET, TURİZM KONUT ALANI 1000 550 14:00 104.500.000,00 3.135.000,00 2 HURMA 20092 1 TİCARET ALANI 2188 1127 14:30 67.620.000,00 2.028.600,00 3 HURMA 12119 5 KONUT ALANI 744 400 15:00 24.000.000,00 720.000,00 4 HURMA 8841 1 KONUT ALANI 863 506 15:30 25.300.000,00 759.000,00 5 HURMA 8802 2 KONUT ALANI 564 564 16:00 28.200.000,00 846.000,00

2- İhale Yeri, Tarihi Saati ve Usulü



İhale Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda (Salon-1) 16.10.2024 Çarşamba günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.



3- İsteklilerden Aranılan Belgeler



İhale sadece yerli isteklilere açık olup, isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a. Teklif Mektubu (Şartname eklerinde örneği mevcut),

b. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu,

c. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi,

d. Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi,

e. Gerçek kişiler için imza beyannamesi (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,

f. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde (2024) alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

g. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile ortağın gerçek veya tüzel kişi olması halinde yukarıda sayılan belgeler,

h. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.

ı. Yer görme belgesi.

4-Tekliflerin Verilmesi



Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 16.10.2024 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Konyaaltı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası-Antalya) verilecektir.



Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır.



Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış saati bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.



Arapsuyu Mahallesi 8959 ada 15 parseldeki taşınmaz üzerinde Antalya Genel İcra Dairesi’nin 66 adet, Alanya İcra Dairesi’nin 1 adet, Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin 2 adet, Hurma Mahallesi 20092 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerinde Antalya Genel İcra Dairesi’nin 60 adet, Alanya İcra Dairesi’nin 1 adet, Hurma Mahallesi 12119 ada 5 parseldeki taşınmaz üzerinde Antalya Genel İcra Dairesi’nin 67 adet, Alanya İcra Dairesi’nin 1 adet, Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin 1 adet, Hurma Mahallesi 8841 ada 1 parseldeki taşınmaz üzerinde Antalya Genel İcra Dairesi’nin 58 adet, Alanya İcra Dairesi’nin 1 adet, Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi’nin 1 adet, Hurma Mahallesi 8802 ada 2 parseldeki taşınmaz üzerinde Antalya Genel İcra Dairesi’nin 60 adet, Alanya İcra Dairesi’nin 1 adet, Hacizleri bulunmaktadır. Alıcı tarafından ödeme yapılmasına müteakip bu ve benzeri şerhler kaldırılarak Tapu devri yapılacaktır. Taşınmazın mevcut durumu yukarıda belirtilmiş, diğer hususlar ihale şartnamesindedir. İhaleye katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne kontrol ettirmeleri ve ihale şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.



5- Şartname Ve Eklerinin Nereden Ve Hangi Şartlarla Alınacağı



İhale dokümanı Konyaaltı Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.



Belediye adresi: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA’dır.



Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR.

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