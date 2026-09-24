Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/47 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 335 Ada, 24 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi, Çiceköldüren Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 37.934,14 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : imar alanları dışında olup, imar sahası dışında kalmaktadır. Tarımsal Niteliktedir.
Kıymeti : 7.600.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:21
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 330 Ada, 1 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi, TıngırMevkiiAltınekin / KONYA
Yüzölçümü : 27.200 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : imar alanları dışındaolup, imar sahası dışında kalmaktadır. Tarımsal Niteliktedir.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 12:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:21
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 330 Ada, 12 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi, TıngırMevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 28.987,74 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : imar alanları dışındaolup, imar sahası dışında kalmaktadır. Tarımsal Niteliktedir.
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:11
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 617 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi 19264. Sokak No: Bila Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 1.898,05 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; Ayrık nizam 2 kat Konut Sahası alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:46
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, KALE Mahalle/Köy, 693 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi Gözet MevkiiNo: Bila Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 26.597,89 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; THGDA Sahası alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 15.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:46
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:46
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:46
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, ÖLMEZ Mahalle/Köy, 643 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi Pınaraltı Mevkii No: Bila Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 2.154,40 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; Ayrık 2 kat Mesken Sahası alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 6.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:50
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Altınekin İlçe, ÖLMEZ Mahalle/Köy, 632 Ada, 1 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Kale Mahallesi Pınaraltı Mevkii No: Bila Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 5.085,17 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planı içerisinde olup, planda; Ayrık 2 kat Mesken Sahası alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 15.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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