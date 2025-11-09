Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/167 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/167 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, YUKARIPINARBAŞI Mahalle/Köy, 29959 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yukarı Pınarbaşı Mahallesi, 16832. Sokak: No Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 782,12 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Mevcut Konut sahası içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 1.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:14
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, YUKARIPINARBAŞI Mahalle/Köy, 29959 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yukarı Pınarbaşı Mahallesi, 16832. Sokak: No Bila Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 190,28 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Mevcut Konut sahası içerisinde yer almaktadır.
Kıymeti : 380.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:14
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, YUKARIPINARBAŞI Mahalle/Köy, 29973 Ada, 23 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Yukarı Pınarbaşı Mahallesi Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 96.831,07 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Tarım Alanı ve Mera alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz Kadastro parselidir. Uygulama görmemiştir.
Kıymeti : 25.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 12:14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 12:14
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02329752