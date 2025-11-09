T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/167 SATIŞ TAŞINMAZIN



GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/167 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, YUKARIPINARBAŞI Mahalle/Köy, 29959 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yukarı Pınarbaşı Mahallesi, 16832. Sokak: No Bila Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 782,12 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Mevcut Konut sahası içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 1.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:14

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, YUKARIPINARBAŞI Mahalle/Köy, 29959 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yukarı Pınarbaşı Mahallesi, 16832. Sokak: No Bila Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 190,28 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Mevcut Konut sahası içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 380.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:14

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, YUKARIPINARBAŞI Mahalle/Köy, 29973 Ada, 23 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yukarı Pınarbaşı Mahallesi Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 96.831,07 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım imar planında, Tarım Alanı ve Mera alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz Kadastro parselidir. Uygulama görmemiştir.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 12:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 12:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02329752