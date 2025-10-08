Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/171 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/171 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|1 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DEREAŞIKLAR Mahalle/Köy, 4381 Ada, 4 Parsel, iki katlı kargır ev ve depo nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Dere Mahallesi, Çavdar Sokak No: 1Meram / KONYA
Yüzölçümü : 646,69 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İkiz Ayrık nizam mesken ve Yol sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 7.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
|Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 11:10
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
