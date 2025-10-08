KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, DEREAŞIKLAR Mahalle/Köy, 4381 Ada, 4 Parsel, iki katlı kargır ev ve depo nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Dere Mahallesi, Çavdar Sokak No: 1Meram / KONYA

Yüzölçümü : 646,69 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında İkiz Ayrık nizam mesken ve Yol sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 7.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi