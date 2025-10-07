Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/277 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/277 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 823 Ada, 108 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Caddesi No: 4 Meram / KONYA
Yüzölçümü : 186 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : İmar Durum Belgesine göre; 5 Kat Mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar parseli konumundadır.
Kıymeti : 13.750.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:01
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02306729