KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 239 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 9.987 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 2.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:16

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 238 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 9.650 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 1.950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:16

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 199 Ada, 31 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 32.515 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 7.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 12:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:16

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:16

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 234 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 34.730 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 6.950.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:13

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 203 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 18.799 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 4.700.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:13

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 209 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 40.052 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:13

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 12:13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 12:13

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 213 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 36.108 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:12

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:12

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 410 Ada, 11 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 17.396,54 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:12

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:12

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 417 Ada, 13 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 15.738,82 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:12

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 12:12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:12

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 301 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 57,61 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli UygulamaPlanında 2 katAyrık nizam konut alanı sahasına İsabet etmektedir.

Kıymeti : 57.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:31