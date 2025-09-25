Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2025/121 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/121 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|1 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 239 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 9.987 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:16
|2 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 238 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 9.650 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 1.950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 11:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:16
|3 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 199 Ada, 31 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 32.515 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 12:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 12:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 12:16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:16
|4 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 234 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 34.730 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 6.950.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 10:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:13
|5 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 203 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 18.799 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 4.700.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 11:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:13
|6 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 209 Ada, 2 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 40.052 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 12:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:13
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2025 - 12:13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 12:13
|7 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 213 Ada, 6 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 36.108 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 10:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:12
|8 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 410 Ada, 11 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 17.396,54 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabetetmektedir.
Kıymeti : 3.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 11:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 11:12
|9 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 417 Ada, 13 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 15.738,82 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanına ve Sulama Alanına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 2.800.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 12:12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 12:12
|10 NO'LU TAŞINMAZIN
|Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, HAYIROĞLU Mahalle/Köy, 301 Ada, 5 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Hayıroğlu Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 57,61 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli UygulamaPlanında 2 katAyrık nizam konut alanı sahasına İsabet etmektedir.
Kıymeti : 57.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2026 - 13:31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 13:31
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr Basın no ILN02300100