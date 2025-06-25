T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/89 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/89 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, YAZIR Mahalle/Köy, 42414 Ada, 1 Parsel, A blok 3,giriş 6.kat 11 Nolu Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Yazır Mahallesi, Dr. Sıddık Özmerzifonlu Caddesi No: 42/11 Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 163,98 m2

Arsa Payı : 258/43547

İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama planında ; ?Konut Alanına? isabet etmektedir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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