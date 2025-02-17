T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/89 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/89 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İlanımız aynı zamanda adresi tespit edilemeyen hissedar/mirasçı İsmail ve Gülten oğlu 1963 D.lu 197*****780 TC kimlik numaralı İBRAHİM ŞAHİN yönünden ilanen tebligat mahiyetindedir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 2. MAHALLE Mahalle/Köy, 408 Ada, 13 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : İhsaniye Mahallesi, Hakyolu Sokak No: 1Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 1.096 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Taşınmazın imar planında 5 Kat Mesken sahasına isabet etmektedir. Parsel imar parseli konumundadır. Parsel üzerindeki yapıya ait herhangi bir yapı ruhsatı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 46.000.000,00 TL

KDV Oranı : İhale bedelinin %10,02 lik kısmı yönünden %20, kalan %89,98 lik kısmı yönünden ise %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2025 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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