Güncelleme Tarihi:
T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2024/194 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/194 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 172 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Göçü Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 10.943 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:56
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 178 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Göçü Mahallesi Karatay Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 24.876 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:06
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 385 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Adresi : Göçü Mahallesi, Pirinçözü Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 213.913,50 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 10.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:16
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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