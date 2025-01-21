T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/194 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/194 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 172 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Göçü Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 10.943 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 1.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 10:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 178 Ada, 3 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Göçü Mahallesi Karatay Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 24.876 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, GÖÇÜ Mahalle/Köy, 385 Ada, 7 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Göçü Mahallesi, Pirinçözü Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 213.913,50 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2025 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 11:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 11:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 11:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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