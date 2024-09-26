T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/88 SATIŞ TAŞINMAZIN



GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/88 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, LALEBAHÇE Mahalle/Köy, 23549 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz;Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.



Adresi : Karahüyük Mahallesi Turkuaz Sokak No: Bila Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.000 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz ayrık nizam 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametreleri TAKS: 0.15 KAKS: 0.30 ve 1000 m² Bir ev olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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