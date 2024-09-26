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KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 00:00

 

T.C.
KONYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/88 SATIŞ TAŞINMAZIN

GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/88 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, LALEBAHÇE Mahalle/Köy, 23549 Ada, 2 Parsel, arsa nitelikli taşınmaz;Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karahüyük Mahallesi Turkuaz Sokak No: Bila Meram / KONYA
Yüzölçümü : 1.000 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz ayrık nizam 2 kat mesken sahasına isabet etmektedir. İnşaat parametreleri TAKS: 0.15 KAKS: 0.30 ve 1000 m² Bir ev olarak belirlenmiştir.
Kıymeti : 7.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2024 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2024 - 11:04
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02094203