T.C.

KONYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/44 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, HAVZAN Mahalle/Köy, 16465 Ada, 166 Parsel, Zemin kat 1 No'lu Bağımsız Bölüm mesken nitelikli taşınmaz, Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Havzan Mahallesi, Cennetgülü Sokak, No:4/1 Meram / KONYA

Yüzölçümü : 110,44 m2

Arsa Payı : 1/6

İmar Durumu : Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında; Konut Alanı, Ayrık Nizam, 4 Kat yapılaşma koşullarına isabet etmektedir.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, ÇAYIRBAĞI Mahalle/Köy, 206 Ada, 1 Parsel, bağ nitelikli taşınmaz; Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Çayırbağı Mahallesi, Çayırbağı Caddesi No:70 Ve 70A Meram / KONYA

Yüzölçümü : 1.902,98 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında; Kısmen Yol ve Kısmen de 2 Kat İkiz-Ayrık Konut Alanına isabet etmektedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 10:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, MUSALLA BAĞLARI Mahalle/Köy, 1143 Ada, 17 Parsel, Bodrum 13 No'lu Bağımsız bölüm depo nitelikli taşınmaz, Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Musalla Bağları Mahallesi, Belh Caddesi, No:41F Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 30 m2

Arsa Payı : 54/2376

İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planında; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:03

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, MUSALLA BAĞLARI Mahalle/Köy, 1143 Ada, 17 Parsel, Zemin kat 30 No'lu Bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmaz, Taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Musalla Bağları Mahallesi, Belh Caddesi, No:41F Selçuklu / KONYA

Yüzölçümü : 30 m2

Arsa Payı : 70/2376

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planında; Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sahasında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2024 - 11:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 11:13

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 11:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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