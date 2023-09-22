KONYA İLİ SARAYÖNÜ BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI



İLÇESİ MAHALLESİ NİTELİĞİ ADA PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) Sarayönü Doğu İstasyon Arsa 614 5 7.662,00 Sanayi Tesis Alanı 6.129.600,00 183.888,00 Not: Yukarıda belirtilen Taşınmazın satışı KDV'den muaftır.



Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kayıtları belirtilen 1 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde Açık Teklif (artırma) İhale usulüyle satılacaktır. İhale, 04.10.2023 Çarşamba günü saat 10.30’da Belediye Encümeni tarafından Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. (Belediye Başkanlığı Binası) No:58 Sarayönü/KONYA adresindekiSarayönü Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir. Taşınmaza ait muhammen bedel ve geçici teminat yukarıda belirtilmiştir. Taşınmaz satış Bedeli peşin olarak tahsil edilecektir. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri Sarayönü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.

a- Adres : Doğu İstasyon Mah. Tahirçelik Cad. No:58 Sarayönü/KONYA

b- Telefon : 0332 6171010 Dahili : 1152

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

6.1.Dilekçe,

6.2.Tebligat için adres beyanı,

6.3.Gerçek kişi olması halinde:

6.3.1.Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya sürücü Belgesi fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

6.3.2.İmza Beyannamesi,

6.4.Tüzel kişi olması halinde:

6.4.1.İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

6.4.2.Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

6.4.3.Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

6.5.İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Sarayönü Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Sarayönü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır)

6.6.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

6.7.Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

6.8.Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yada Ziraat Bankası Sarayönü Şubesi TR 6900 0100 0600 2980 1689 5001 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

İsteklilerin istenilen belgelerle birlikte 04.10.2023 Çarşamba günü Saat:10.00'a kadar Sarayönü Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01894263