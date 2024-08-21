KONYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI



KONYA İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMUOYUNA DUYURULUR



HAZIR BETON ÜRÜNÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI İLANIDIR.

7223 Sayılı “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu” ile ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yılmaz Madencilik-Yılmaz Avcı firması, Akşehir Tesisi (İstasyon Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi No: 3002 Akşehir/Konya adresinde) denetimi sonucunda 7223 sayılı yasanın 7/1-b maddesinde belirtildiğinin aksine Hazır Beton ürününe ilişkin teknik dosyanın hazırlanmadığı, uygunluk değerlendirme işlemlerinin yaptırılmadığı, uygunluk beyanı ve uygunluğu gösteren diğer belgelerin düzenlenmeyerek uygunluk işaretinin (“G” işareti) ürüne konulmadığı hususları tespit edilmiş olup üretilen Hazır Beton ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu firmanın Akşehir Tesisi’nde üretilen Hazır Beton ürünün kullanılmaması önemle rica olunur.

Firma Unvanı : Yılmaz Madencilik-Yılmaz Avcı firması, Akşehir Tesisi

Adresi : İstasyon Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi No:3002 Akşehir/Konya

Telefon No : 0542 437 76 48

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