KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C.

KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/224 Esas

KARAR NO : 2025/383

DAVACI : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.

VEKİLİ : Av. İskender Fatih Balkış

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK DAVALILAR : TURGAY AHMET ÖNAL - 26*******86

Mahkememizce yukarıda ismi yazılı bulunan davalıya bilirkişi raporu, gerekçeli karar evrakının tebliğ edilemediği anlaşılmakla ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce bilirkişi heyetinden alınan kök raporda; Dava konusu taşınmazın toplam bedelinin 66.050,64 TL olduğu, ek raporda ise kamulaştırma bedelinden mahkememizin 2024/62 D.İş sayılı dosyasındaki acele kamulaştırma bedeli olan 55.184,28 TL düşüldükten sonra kalan bedelin 10.866,36 TL olduğu tespit edilmiştir.

Mahkememizin 02/10/2025 tarihli kararı;

Davanın KABULÜ ile,

1- Taraflar arasındaki KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN 66.050,64 TL (58.307,88 TL daimi irtifak, 7.742,76 TL geçici irtifak bedeli) OLARAK TESPİTİNE,

Tespit edilen ve bankaya yatırılmış olan kamulaştırma bedelinden 55.184,28 TL acele kamulaştırma bedelinin mahsubu ile bakiye 10.866,36 TL'nin davalılara tapudaki hisseleri ve miras hisseleri oranında ÖDENMESİNE, bu konuda kamulaştırma bedelinin yatırıldığı bankaya müzekkere yazılmasına,

Kamulaştırma bedeline dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz oranının işletilmesine,

Dava konusu taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek gibi yükümlülüklerin kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

2- Dava konusu Konya İli, Altınekin İlçesi, Ayışığı Mah, 0 ada, 139 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Mevlüt Yenilmez'in 30/08/2025 tarihli raporunda krokide içi gri renkle boyalı IR1 harfi ile gösterilen 4.605,86 m²'lik kısmın 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nun 12/a maddesi gereğince kullanma hakkı davacı idareye ait olmak üzere Hazine lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile bu hakkın TAPUYA TESCİLİNE,

-Dava konusu Konya İli, Altınekin İlçesi, Ayışığı Mah, 0 ada, 139 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Mevlüt Yenilmez'in 30/08/2025 tarihli raporunda krokide içi yeşil renkle boyalı IRG1 harfi ile gösterilen 2.302,41 m²'lik kısmın 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'nun 12/a maddesi gereğince kullanma hakkı davacı idareye ait olmak üzere ve dava tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2 yıl süre ile Hazine lehine GEÇİCİ İRTİFAK HAKKI TESİSİNE,

Fen bilirkişisi Mevlüt Yenilmez'in 30/08/2025 tarihli raporunun ve rapordaki krokilerin kararın eki sayılmasına,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, tescil yönünden KESİN bedel yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı. şeklinde karar verildiği,

Daha sonra tavzih kararı ile 1. Bendin 3. Paragrafının "10.866,36TL'ye dava tarihinden itibaren karar tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanacak en yüksek faiz oranının işletilmesine" şeklinde hükmün tavzihine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra bilirkişi rapor ve ek raporunun, gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.

