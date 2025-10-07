KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1077 Esas

KARAR NO : 2025/1021

İLAN METNİ

Davacı Ahlem Ferzat ile davalı Halid El Ferzat arasında görülen Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Mahkemenizce verilen gerekçeli karar davalının adresinin bulunmaması, kolluk kuvvetlerine ve Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile yapılan yazışmada da Müdürlük nezlinde adresinin olmadığı yurt dışına çıkış yaptığının belirtildiği ayrıca uyap sisteminde mernis adresinin de bulunmaması nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/06/2025 tarih ve yukarıda esas ve karar numarası yazılı kararı ile davacının davasının KABULÜ ile; 1-Suriye uyruklu, HAS...Nve ME...YEM kızı 993....206 yabancı kimlik numaralı, AHLEM FERZAT ile Suriye uyruklu HALİD EL FERZAT'ın TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, 2-Tarafların müşterek çocuğu AYE EL FERZAT'ın velayetinin davacı anneye verilmesine, 3-Çocuk ile baba arasında şahsi ilişki kurulmasına yer olmadığına karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde İSTİNAF Hukuk Dairesi Başkanlığına istinaf kanun yolu dilekçesi sunulmak üzere istinaf yolu açık olmakla ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02305520