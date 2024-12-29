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KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ

KONYA 7. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 00:00

T.C. KONYA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1015 Esas

İLAN

DAVALI : 1- MAHMUD EL-HALİFE - Yabancı Kimlik No: 994*****666

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Durusma Günü: 07/04/2025 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız,yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde delil ve cevap dilekçenizin mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02147866