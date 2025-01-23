KONYA 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C. KONYA 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

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DOSYA NO : 2023/144 Esas

KARAR NO : 2024/650

Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/11/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun 158/1.f-son maddesi gereğince sanık Mustafa KÜÇÜKGÖZLÜ cezalandırılmış olup, dosyamızda Sanık olarak bulunan Kadir ve Neriman oğlu, 12/07/1980 Konya doğumlu, MUSTAFA KÜÇÜKGÖZLÜ'nün bilinen adresine tebligat çıkartılmış, tebligatın iade gelmesi üzerine kolluk araştırması da yapılarak tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiş, gerekçeli karar tebliği yapılamamıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince;

1-Sanık Mustafa Küçükgözlü'nünüzerine atılı "Bilişim Sistemleri, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçunu işlediği anlaşıldığından eylemine uyan TCK'nın 158/1-f-son maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli ve özelliği, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun derecesi nazara alınarak takdiren asgari hadden 4 YIL HAPİS CEZASI VE 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezasından TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın, 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE 83 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanık hakkında başkaca kanuni ve takdiri arttırım ve indirimmaddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

-Sanığa verilen 83 gün adli para cezasının 7499 sayılı Kanunun 9. maddesi ile değişen 5237 sayılı Kanunun 52/2 maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu gözetilerek bir gün karşılığı takdiren 100,00 TL kabul edilerek paraya çevrilip, sanığın 8.300,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

-Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak takdiren taksitlendirilmesine yer olmadığına,

-Sanığın neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI VE 8.300,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanık hakkında Konya 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/614 Esas ve 2020/344 Karar sayılı ilamı ile verilen erteli 10 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyetin 29/01/2021 tarihinde kesinleştiğinin dosya içerisinde yer alan mahkeme karar örneği ve adli sicil kaydından anlaşıldığından; Sanığın bu mahkumiyetinin tekerrüre esas en ağır mahkumiyeti teşkil etmesi nedeniyle TCK.nın 58/6-7.maddesi gereğince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMLERİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, TCK.nın 58/7. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak üzere, DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ve düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 272 ve 273 maddelerinde belirtilen İstinaf (Konya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi) yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02160294