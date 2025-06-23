T.C. KONYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/450 Esas

Konu : İlan metni

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; Konya İli, Meram İlçesi, Dere Mah., 42307 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın kadastro çalışması yapılan 1952 yılından bu yana çekişmesiz ve fasılasız olarak davacının kullanımında olduğu ancak tapuda intikal ettirmek istenildiği zaman söz konusu taşınmazın davalı Konya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olduğunun görüldüğü, bu nedenle dava konusu taşınmazın davalı adına kayıtlı olan tapu kaydının iptali ile davacı Erol ERTOP adına tapuya kayıt ve tescilini talep ve dava edildiği, duruşmanın 09/10/2025 günü saat 10:20'ye bırakıldığı, ilanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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